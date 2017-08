Actes culturals per celebrar els dos segles del Llatzeret

El Consell de Menorca aprofita que enguany es compleix el 200 aniversari de la posada en marxa del Llatzeret com a instal·lació sanitària i a la vegada el centenari d’ençà que va deixar d’estar operatiu amb aquesta finalitat per donar a conèixer als menorquins aquest emblemàtic enclavament ubicat al port de Maó. Ho farà amb un seguit d’actes concentrats entre el 28 d’agost i el 3 de setembre.

Sessions de ioga i gimnàstica hipopressiva, concerts, visites guiades i gimcanes per conèixer nous indrets del Llatzeret, diferents activitats relacionades amb la gastronomia i la fotografia, dansa, teatre, cinema i fins i tot glossat, són algunes de les actuacions programades per les quals s’hauran de pagar «preus populars per ajudar a finançar els trasllats», segons va explicar ahir la consellera de Promoció Turística, Maite Salord.

El director insular de Promoció Turística, Isaac Olives, va explicar que durant l’acte institucional per celebrar aquest esdeveniment, dia 31 d’agost, a partir de les 19 hores, també es lliurarà el premi de Turisme «Joan Gomila Borràs», el guanyador del qual es donarà a conèixer el dia 7. Segons Olives, aquest programa d’actes segueix la línia iniciada pel grup de feina que està redactant les bases del pla d’usos del Llatzeret i que es va constituir el desembre de 2015.

El citat pla d’usos manté i vol potenciar l’Escola de Salut Pública com a pedra angular de la seva activitat formativa. A més de les visites guiades, en l’apartat turístic i de patrimoni està previst que a l’antiga fortalesa sanitària es puguin organitzar congressos. Pel que fa a l’hostatgeria, s’aposta per la fòrmula mixta entre el model públic i privat per a un hotel de qualitat i una residència.