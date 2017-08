La pintura pren el carrer amb la Nit d’Art al Port

Pinzells, cavallets i molta pintura és el que es podrà veure aquests dijous amb la nova edició de la Nit d’Art al Port, una iniciativa que s’està convertint en habitual a Maó durant els darrers estius, i que esdevé una proposta interessant per posar en valor el món de la creació i per acostar públic i artistes.

En total seran dotze els pintors que participaran en aquesta vetllada pictòrica. Hi seran Zulema Bagur, Toni Arcas, Llorenç Pons, Pacífic Camps, Miquel Miñarro, Miquel Bosch, Juan Elorduy, Alejandro Martín Torrado, Cristòfol Pons Bendito, Lluís Pons ‘James’, Theresia Malasie i Pepi Batuecas.

Entre les 20 i les 23 hores, els artistes, distribuïts en tres punts diferents del Moll de Llevant, traslladaran els seus ‘estudis’ al carrer, concretament entre el tram de l’escultura de la sireneta Mô i el Club Marítim.

Així mateix, el grup A romandre i l’artista Adela Ferrer acompanyaran la iniciativa amb sengles actuacions musicals, sent un complement ideal per aquesta nit tan artística.

Des de l’Ajuntament, el regidor de Cultura, Héctor Pons, recordà que aquesta activitat s’inclou en el programa «Estiu al port», que té com a objectiu fonamental «dinamitzar el nostre port i convertir-lo en un espai de convivència i un mostrador per a tots aquells que ens visiten, i que troben en el port un dels millors espais per passar els fosquets».

Igualment, Pons va voler destacar que la dàrsena de llevant «ha estat i és un dels escenaris més pictòrics i que ha donat peu a més obres al llarg de la història» de la ciutat.

Intercanvi bidireccional

Per part dels artistes, Toni Arcas agraí que l’Ajuntament doni suport al món de la pintura amb projectes com aquest i manifestà que «el port és una gran font d’inspiració i aquesta és una oportunitat fantàstica» per als artistes. Així i tot, apuntà que «tal vegada hi ha molts pintors que tenen inconvenient de mostrar com treballen, i hauríem de ser capaços de fer-ho, igual com un músic actua en públic». De fet, «jo sempre ho he fet i és una oportunitat per mostrar els processos de producció».

Una altra de les participants, Zulema Bagur, va afegir que és interessant «sortir al carrer i veure el que hi ha, és una manera enriquidora i de conèixer diferents maneres de veure el món» per part dels pintors. «És molt enriquidor, hi ha un intercanvi amb el públic, que s’interessa per les tècniques» i «per noltros també és molt interessant» pel contacte que s’estableix.