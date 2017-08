Torna Illanvers, enguany a Can Saura i al Pati de sa Lluna

Aquest divendres (22 hores) arriba a Ciutadella la màgia poètica d’Illanvers, un recital que celebra la seva dotzena edició tot conjugant les lletres amb la pintura i la música.

En un marc tan especial com el pati de Can Saura i la Diada d’Estiu de Cultura, Illanvers comptarà enguany amb la participació de set poetes, quatre menorquins, Es tracte d’Aina Ferrer, Joel Bagur, Guillem Benejam, Llucia Palliser, i tres convidats de Catalunya i Mallorca, Anna Gual, Adelina Gómez i Jaume Pons Alorda, de manera que es produirà una interrelació entre les creacions d’uns i altres, a partir de les visions diferenciades de tots ells.

Els versos dels seus textos giraran entorn de la temàtica dels exilis i es conjugaran amb la pintura d’Enric Servera, el qual, deixarà anar la seva creativitat en directe davant del públic que hi assisteixi.

A aquesta conjunció poètico-pictòrica s’hi sumaran, a més, els acords de les guitarres de Curro González i Andreu Menorca, en el que serà la simbiosi de tres arts en una mateixa nit d’estiu.

Aquesta proposta s’emmarcarà dins de la programació de la Diada d’Estiu de Cultura que organitza l’Ajuntament de Ciutadella per divendres i dissabte en la reobertura de Can Saura. «Per noltros és un orgull obrir amb l’Illanvers», recital que, recordà, el 2015 es celebrà al Bastió des Governador la desena edició, una antològica després del parèntesi obligat per la manca de suport institucional.

Com apuntà ahir el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, a partir d’allà «es va fer un replantejament per fusionar la poesia amb la creació artística visual en directe».

Homenatge

Des de l’organització, Llucia Palliser apuntà que Manel Soldevila recitarà textos del poeta Josep Palau i Fabra, com a homenatge pel centenari del seu naixement que se celebra enguany.

Maria Camps, Carles Daza, Mª Victoria Vicente i Vicenç Esteve representaran els papers principals d’aquesta opereta que es farà al Principal.

Alaior

L'espectacle es repetirà el dissabte al Pati de sa Lluna d'Alaior a les 21.30 hores.