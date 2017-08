L’Orfeó posarà en escena ‘La viuda alegre’ per les festes de Maó

«La viuda alegre», una de l’opereta més populars de la història serà el plat fort cultural de les properes festes de la Mare de Déu de Gràcia. L’Orfeó Maonès posarà en escena aquesta obra el dia 3 de setembre al Teatre Principal.

La soprano alaiorenca Maria Camps representarà el personatge d’Hanna Gkawari, la viuda protagonista d’aquesta obra en tres actes del compositor austro-húngar Franz Lehár. Estarà acompanyada en els papers principals per el baríton barceloní Carles Daza; la soprano i professora del Conservatori de Menorca,Mª Victoria Vicente; i el tenor barceloní Vicenç Esteve.

Ls direcció escènica serà compartida per Adriana Aguilar i Lourdes Moreno amb la direcció musical a càrrec de Juanjo Mercadal. En aquesta producció hi participa el cor i orquestra de l’Orfeó i el ballet d’Ute Dahl.

Caràcter fort

Es tracta de la segona gran producció de l’Orfeó en els darrers anys després de «La bella Helena», com diu Maria Camps que també va ser la que va representar el paper protagonista d’aquella opereta. El seu nou rol és d’una dona en el centre d’una trama d’embolics

Hanna és una vídua rica assetjada pel baró Zeta, que la vol casar amb el comte Danilo per raons polítiques. Ambdós ja havien tingut una aventura amorosa en el passat, però ara ell la rebutja perquè no pensi que només la vol pels seus diners. En canvi, ella no s’hi vol casar si ell no li diu que l’estima.

«Encara que és una obra que no planteja cap conflicte social -diu la soprano menorquina-, el personatge de la vídua és d’un caràcter fort i suposa una reivindicació del paper de la dona».

Per a Camps és tot un repte el rol d’Hanna donat la profunditat psicològica del personatge. A més «La viuda alegre» és una de les obres d’òpera més populars, fins al punt que és la 22 més representada a tot el món actualment.

Després de l’estrena per Gràcia, l’Orfeó espera fer-ne una nova representació el proper mes d’abril i també fer alguna funció a Barcelona.