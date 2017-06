Bel canto pur i gran

Amics de s’Òpera de Maó fidels a la seva cita anual amb l’òpera. Si es pot presentar una temporada amb diversos títols, sempre hi ha la fatalitat que algun quedi una mica per davall del nivell notable. Si només en pots fer un, la cosa es complica un tant més. No és el cas de la «Lucia di Lammermoor» que es va presentar aquest divendres al Teatre Principal de Maó i que va assolir un nivell d’excel·lència en tots els seus paràmetres que, equivocadament, solem només atribuir als que es consideren teatres d’òpera de la primera fila.

És veritat que ja veient el cartellone hom podia endevinar, o si més no intuir, que es presentava una magnífica vetllada. Un títol del més pur bel canto –no com a adjectivació general del cant líric sinó de l’època a la qual pertany- requereix per les seves característiques pròpies un repartiment de cantants important i sobretot molt consistents en l’estil belcantista. Sense cap dubte el repartiment de la funció de divendres i d’aquest diumenge compleix amb escreix les expectatives.



[Lea la noticia completa en la edición impresa del 4 de junio o en Kiosko y Más o My News]