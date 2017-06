Recuperen el festival poètic Francesc Calvet

Set anys després, torna as Castell l’Encontre de Poesia dels Països Catalans Francesc Calvet. L’illa del Llatzaret acollirà el dissabte aquesta manifestació cultural en la que hi partiparan cinc poetes d’arreu de les terres de parla catalana: Bep Joan Casasnovas Mascaró (Menorca), Maria Teresa Ferrer Escandell (Formentera), Jordi Llavina Murgadas (Catalunya), Teresa Pascual i Soler (País Valencià) i Joan Perelló Ginard (Mallorca).



Després que l’Ajuntament des Castell renunciés, amb l’entrada del PP, a la organització, ha estat l’Associació de Veïns des Castell la que ha pres el relleu juntament amb el Consell insular i l’Illenc (el nou nom de l’Institut d’Estudis Baleàrics).



L’encontre va néixer l’any 2000 impulsat pel pintor Francesc Calvet (Barcelona 1947 – Es Castell 2004). Les dues primeres edicions es van limitar a poetes de les Balears i a partir del tercer any l’encontre va convidar a altres poetes de parla catalana.



La novetat de l’edició del proper dissabte és que es farà a l’Illa del Llatzaret. Serà a les 20 hores i les barques per assistir-hi sortiran de Calasfonts a partir de les 18.30 hores.





Participants



L’acte serà presentat per Ismael Pelegrí i d’entre els participants destaca especialment la presència de Jordi Llavina, guanyador de diferents premis, entre ells el de la Crítica de la poesia catalana pel poemari «Vetlla» (2013). La poeta valenciana Teresa Pascual té també al seu currículum importants guardons per la seva obra poètica.



El ciutadellenc Beb Joan Casasnovas, autor de «La paraula callada» serà el representant de Menorca a l’encontre. Joan Perelló, autor d’una prolífica obra, donarà veu a l’Illa de Mallorca i Maria Ferrer Escandell, presidenta de l’OCB de Formentera serà l’ambaixadora poètica d’aquella Illa.