El Vega Jazz, el final més perfecte

Èxit total el que es va viure aquest dissabte al palmerar de Cala en Blanes, amb el tradicional final de festa del Festival Internacional de Jazz de Menorca, el Vega Jazz, per on hi van passar unes 1.200 persones.



Des de l’organització asseguren que l’edició d’enguany ha estat la més nombrosa quant a públic. Fet que no fa més que constatar l’encert a l’hora de planificar el festival, amb una trobada musical que molts tenen marcada de forma fixa en les seves agendes. I així va ser. De fet, cada vegada són més les persones que decideixen acompanyar els músics des de l’inici del Vega Jazz, dinant en aquest pícnic musical tan especial.





Grups



El Vega Jazz d’enguany ha comptat amb quatre grups. L’encarregat d’obrir el programa va ser Platano Manush, un grup que, amb el seu gypsy swing, va animar el públic a ballar des del principi.



Després es van succeir les actuacions de The Newborn Jazz Quartet i Orlando Schmidt & The Soul Factory, i la clausura va arribar amb el funky de Saxophobia Funk Project, que van aprofitar per fer algún tema amb Schmidt.



El Vega Jazz és una proposta que té una gran acollida i cada any és molt esperada pels seguidors del festival. Seguidors que enguany han gaudit d’un programa tal vegada més variat, amb estils musicals diversos, seguint la filosofia de l’entitat organitzadora, Jazz Obert, que, com bé indica el seu nom, s’obre a altres estils més enllà del jazz clàssic.



En definitiva, un tancament ideal per al festival, que trasllada els seus ritmes a un espai emblemàtic com el palmerar de Cala en Blanes.