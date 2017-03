L’art de ser jove té premi

L’Institut Balear de la Joventut ha ampliat la convocatòria dels premis Art Jove d’enguany amb fins a deu modalitats. Per a dur-la endavant compta amb un pressupost total de 115.000 euros, dels quals 32.000 es destinen a premis pels guanyadors.



A la presentació a Menorca d’aquesta iniciativa, el director d’IB Jove ressaltà que els objectius no són només premiar als participants sinó també contribuir a la seva professionalització.



La convocatòria s’adreça a persones nascudes o residents a les Illes que tinguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017, amb l’excepció del certàmens en què està permesa la inscripció de grups, en els quals l’edat s’amplia fins a 34 anys.



De moment estan convocades les següents modalitats: disseny i moda, còmic, fotografia, il·lustració, música per a joves intèrprets, arts visuals, dansa contemporània, joves compositors i disseny gràfic. A aquestes cal afegir un certamen de poesia i prosa poètica que es prepara conjuntament amb altres comunitats de l’Estat espanyol.





Claustre



El conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, anuncià que l’entrega del premi Art Jove de fotografia de l’any passat es farà al Claustre del Carme el proper 27 de maig. En el mateix acte actuaran els finalistes del premis musicals. A més les fotografies finalistes del 2016 s’exposaran a a Maó a botigues, bars, el mercat i altres espais no convencionals.