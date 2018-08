Avarca y Daysa acuerdan su desvinculación

La noticia ha saltado esta noche del lunes al martes. La central canario-holandesa Daysa Delgado y el Avarca de Menorca han acordado desvincularse de momento con la intención de la jugadora de completar la recuperación de su rodilla en Tenerife. De esta manera, Daysa ficha por el Arona de Superliga 2, donde jugará hasta enero, para posteriormente decidir su futuro, en función de la evolución de su rodilla.

Tanto desde el Avarca como la propia central, pese a quedar de momento desvinculados a petición de la canaria, no descartan en enero poder volver a hablar. Si bien es verdad que Bep Llorens ya trabaja en la contratación de una nueva central que acompañe a Sabrina Müller y Neus Neto.

La propia Daysa Delgado ha aprovechado este lunes por la noche las redes sociales para anunciar su adiós, de momento, de la Isla.

No todas las decisiones son fáciles y esta sin duda no lo ha sido. Termina una etapa en un club al que sólo puedo darle las gracias, gracias confiar en mi, gracias a todos los que forman parte de este club desde el presi, pasando por directivos, entrenadores,la superfisio, compañeras, afición y a todos los que se han preocupado por mi y me han hecho sentir como en casa. Ha sido una auténtica gozada formar parte de vuestro club.

GRACIAS Club Voleibol Ciutadella por todo el apoyo y por entender que ahora mismo necesito quedarme en casa y seguir aquí con mi recuperación. Les deseo todo lo mejor para esta temporada. Y ya saben que esto no es una despedida así que hasta pronto.