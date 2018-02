«A estas alturas no me hubiera imaginado que me llamaran para volver, pero lo llevo muy bien; me siento bien físicamente». Primeras palabras de la líbero María Jofre, que regresa este sábado al Avarca de Menorca para sustituir a la lesionada ‘Gomi’, operada de una fisura en un dedo de la mano derecha.



Jofre, que esta temporada jugaba en el Primera Balear de atacante– como en sus inicios en el voleibol–, ha asegurado a este diario que una, «siempre tiene que estar preparada para los retos que se te presentan. Mi objetivo es ayudar en todo lo que pueda y haga falta».



Eso sí, «sustituir a ‘Gomi’ es imposible; ella es esencial y me sabe mal lo que le ha pasado. Intentaré estar a la altura de la exigencia de esta categoría y para ello hay que trabajar mucho», exclama Jofre, que ve al equipo, «preparado, muy concienciadas de la importancia del partido de hoy. Nuestra mente y ganas están puestas en Arona y si confiamos en nosotras, se podrá. El reto no es imposible», exclama.