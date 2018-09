Clara Canet aparca el voleibol

Uno de los productos más aventajados salidos de la factoría del Club Voleibol Ciutadella, Clara Canet (1996), anunció este miércoles mediante las páginas de «Es Diari» que cuelga las botas en el mundo del voleibol de elite femenino, tras cuatro temporadas jugando en la Superliga femenina, entre el Pamplona y VP Madrid. La larga e inoportuna lesión de hombro que la tuvo meses apartada de las canchas de voleibol y el traumático descenso a la Superliga 2 con el Madrid han podido con la ‘ciutadellenca’, que decide aparcar– «quién sabe si temporalmente o para siempre»–, el voleibol, precisamente, cuando ha finalizado sus estudios universitarios.

Clara Canet, que todavía se encuentra en Ciutadella ayudando en el negocio familiar, admitía el miércoles a este diario su decisión de no jugar esta inminente temporada 2018-19, pese a haber tenido propuestas de clubes de la Superliga 2. «Tras pensar y meditarlo mucho he decidido definitivamente tomarme un año sabático en cuanto a voleibol. No sé si será una temporada o ya será para siempre pero este año seguro, lo he asumido», señalaba la insular, formada en el CAEP Soria y fija en las selecciones españolas de formación.

