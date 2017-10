El Avarca, dispuesto a no fallar

¿Quién le hubiera dicho al CV Ciutadella que prácticamente en noviembre ya el Avarca de Menorca batallaría por el liderato? Pues así es. El conjunto que entrena Bep Llorens está en disposición de irse a dormir nuevamente como líder de la Superliga Iberdrola 2017-18 si es capaz este sábado (19 h) en el Pavelló Municipal de superar al CV Sant Cugat, otro de los equipos que se está gustando y mucho en este arranque de campeonato. Las menorquinas, terceras en la tabla tras el punto de oro de Logroño, saben que no pueden fallar hoy ante un trabajado y esforzado joven conjunto catalán si quieren sellar su pase– tres años después– a la Copa de la Reina de Tenerife. De hecho, hoy y la semana próxima en Madrid se antojan claves.

Sin embargo, no será ni mucho menos sencilla esta noche la tarea, en un partido ‘trampa’, ante un Sant Cugat reforzado y mejorado este curso. Las visitantes, Laura Alcalde y Aïna Berbel, son las mejores en su posición en las tres primeras jornadas de Superliga, según el ranking de estadísticas publicado por la RFEVB. Alcalde, que no jugó en La Rioja, es la mejor situada en la lista de las colocadoras, mientras que Berbel lo es en el puesto de central. Las dos han contribuido al buen papel de su equipo. Pero la solvencia mostrada hasta la fecha por el Avarca de Menorca invita al optimismo este sábado en el Pavelló Municipal.



[Lea la noticia completa en la edición impresa del 28 de octubre o en Kiosko y Más o My News ]