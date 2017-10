Cita con el Haro

La Superliga Iberdrola 2017-18 se prepara para vivir este fin de semana una segunda jornada de competición marcada por los enfrentamientos de pronóstico incierto y la igualdad, como continuación de los resultados del fin de semana pasado. Y dos equipos que inician el torneo con la intención de convertirse en dos de los grandes animadores del campeonato son el propio Avarca de Menorca y el Haro Rioja de la ex CVC, Sara Esteban, al que las menorquinas visitan este sábado por la tarde en el primer choque de kilates de las insulares. Las jarreas perdieron contra el favorito Minis Arluy VB Logroño (3-0), todo lo contrario que las menorquinas, que se iniciaron en el torneo con triunfo sobre Cajasol Juvasa Voley en el Pavelló (3-0).

Un partido complejo el de esta tarde en La Rioja, en el teatro de los sueños del CV Ciutadella; una pista que, sin embargo, últimamente no se le da muy bien a Bep Llorens, que sabe que hoy empieza ‘su liga’, de cara a estar en la zona noble de la clasificación que le coloque en la Copa de la Reina y los Play off por el título.





