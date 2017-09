El Avarca de Menorca 2017-18 se presenta este fin de semana ante su afición con motivo del torneo internacional «Vacances Menorca Resort - Trofeo Baleària». Al frente del decimosegundo proyecto del primer equipo femenino del Club Voleibol Ciutadella en la máxima categoría nacional, la Superliga Iberdrola, se halla Bep Llorens por sexto curso consecutivo. El técnico ciutadellenc lidera una pretemporada «avanzada» a sus cálculos en conceptos de «recepción y defensa», que le ha permitido incorporar cuestiones de ataque anticipadamente.

«Vamos un paso por delante en relación a la planificación», reconoce Bep Llorens, «lo cual no sé si es buen o malo, ni tampoco quiere decir que vayamos a ganarlo todo», advierte. El entrenador del Avarca apunta que el grupo arribará a la primera cita en el polideportivo municipal de Ciutadella «bien. Durante esta semana hemos mantenido unas cargas físicas importantes, pero me conformaría con mantener el nivel demostrado en Barcelona».





