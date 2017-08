Barça y Esplugues, destino menorquín

Desvelado su futuro. Tres de las últimas canteranas salientes de la factoría del Club Voleibol Ciutadella, las todavía juveniles Aïda Riudavets y Marina Faner y la ya sénior, Valentina Stenta, ya conocen desde este miércoles su nuevo destino deportivo para esta próxima temporada 2017-18. Riudavets, que este curso anterior estuvo en el equipo filial del CV Ciutadella de Primera Balear como jugadora determinante, ha fichado por el histórico catalán, CV Esplugues, entidad en la que estará a caballo entre los equipos juvenil, Primera Nacional y Superliga 2. A parte, la receptora Marina Faner y la central Valentina Stenta, se han comprometido para este siguiente curso con el CVB Barça y también combinarán entre el equipo de Primera Nacional y, quién sabe, el Superliga femenina 1.

El entrenador y director técnico del Avarca de Menorca, Bep Llorens, se congratula por el hecho de que el club siga exportando jugadoras de proyección fuera de la Isla. Y en este caso, no es la primera vez que una jugadora menorquina recala en el Esplugues, donde ya estuvo Bea Pons; o el CVB Barça, donde ha jugado estos últimos años la líbero de Ciutadella, Roser Olives.

El propio Llorens, amplio conocedor de la trayectoria de las tres canteranas y de sus cualidades, destaca los nuevos compromisos de Riudavets, Faner y Stenta. «En el caso de Aïda Riudavets, el Esplugues ha sido siempre, de manera tradicional, una escuela muy buena de cara a la formación y de donde han salido grandes jugadoras», por lo que, según el técnico ciutadellenc, «es una gran elección la suya. Además, tienen un buen colectivo de entrenadores y siendo Riudavets juvenil, si algún día puede ejercitarse con el Superliga 2, supone un paso adelante».

En cuanto a las incorporaciones en el CVB Barça de Marina Faner y Valentina Stenta, en las que ha tenido cierto papel Llorens– gracias a su relación con el ex Valeriano Allès Menorca, Adrián Fiorenza–, su ya ex entrenador tiene también muchas esperanzas. Para Llorens, «en el caso de Valentina Stenta es un muy buen destino el club azulgrana de cara a dar el salto de Primera Balear a Primera Nacional, categoría en la que estoy convencido que tiene capacidades para contar con minutos de cierto peso». Y, sobre todo, la importancia «de no dejar de practicar el voleibol durante su época de estudios».

Finalmente, en cuanto a Marina Faner, la jugadora más ‘utilizada’ de las tres estos años en el equipo de Superliga femenina, «tiene la misma ventaja que Aïda Riudavets y es que todavía está en edad juvenil y de esta manera poderse combinar presencias en el juvenil y en el Primera Nacional. Es un club con mucha calidad en sus categorías y le irá bien». Ello claro, sin perder de vista como ya ha hecho en Ciutadella, el Superliga.