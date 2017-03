El Avarca necesita puntuar en Tenerife para estar en los play off

El reto es claro y ya no queda más margen de error ni temporal. El Avarca de Menorca debe sumar hoy un punto en su visita al CV Haris de Tenerife o bien esperar a que el CVB Barça no gane en casa ante el VP Madrid si quiere alargar el curso y estar en los Play off por el título. Si no de dan ninguna de estas dos circunstancias, las menorquinas habrán acabado la temporada.

De camino ayer a tierras canarias, el preparador ciutadellenc, que ha viajado con algunos problemas físicos de Sara Esteban y Eli Gener pero que estarán para jugar, analiza una semana atípica de entrenamientos, con el equipo cogido en pinzas. «Hemos entrenado un poco menos pero con buena intensidad y bien», confesaba, viajando encima sin Petra Pont, que se queda en el Balear juvenil de Ciutadella. «Es un riesgo absoluto viajar sin cambio de ataque en ninguna posición y sin colocadora. Hasta Barrasa podría haber jugado de atacante y Petra colocadora en otros partidos pero esta vez el riesgo es total. Esperemos que no pase nada pero vamos bajo mínimos, hasta el mínimo normativo que es ocho jugadoras y dos entrenadores».

Llorens, tras aclarar que han querido también tener en cuenta el campeonato juvenil, observa con optimismo a su equipo de cara a esta noche. «Veo un equipo con ganas y en un buen momento, preparado para asumir un reto importante», vaticina. Eso sí, repetir el encuentro ante el Naturhouse del sábado, «no bastará. Hay que seguir con la misma actitud pero mejorar en aspectos de saque y recepción para puntuar y necesitamos jugar con mucho esfuerzo pero también gran acierto». Un Llorens que se espera un Haris «herido y muy fuerte. Juega en casa, ya tiene todo el equipo al completo y una semana antes de Play off», invitando al equipo a la calma. «Estar ansiosos en un partido así casi me parece imposible. Hay que jugar con descaro y muchas ganas. Al final estamos en Superliga para partidos así, de retos importantes y con máxima emoción hasta la última jornada».

Si una cosa tiene clara Bep Llorens, como advertía ayer este diario, es que no estarán pendientes «para nada del Barça durante el partido. Primero dependemos de nosotras y si no puntuamos ya miraremos si el Barcelona sumó 3 puntos o no. Esperemos que se dé una de las dos», sentenció.