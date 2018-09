Pere Ponsetí se pasa a la clase Láser Stándard

Tiempo de cambios y de transición para el aventajado regatista del Club Nàutic Ciutadella, Pere Ponsetí, quien anunciaba ayer a este diario que esta próxima temporada cambia la clase Láser Radial por la Stándard. Esta semana regresará a Palma de Mallorca para empezar en la universidad y reincorporarse a la Escola Balear de l’Esport.

Sin campeonatos cercanos de momento, Ponsetí se dedicará a adaptarse a su nueva clase en la que se centrará este año. El mismo regatista de Es Nàutic explica el por qué de su cambio: «Paso a la Stándard porque por edad en Radial se me acaba la categoría juvenil (sub 19), después ya sería sénior. Y si hago Stándard podré continuar siendo juvenil, hasta sub 21», explica. Su nueva clase tiene el aliciente además de ser olímpica para hombres, «y tiene casi dos metros cuadrados más de vela. Sé que es un camino duro y un aumento de dificultad puesto que aquí van los que más saben». Ponsetí, de momento, se pone como objetivo «entrenar muy duro este año, cogiendo una buena forma física y un buen manejo del barco». Además, realizará regatas «para conocer un poco el nivel que hay en Stándard».

Un verano fructífero

Ponsetí ha completado un verano fructífero, en su final en su anterior clase. El ciutadellenc hace unas semanas acababa en una digna posición 24 en la clasificación general del Campeonato del Mundo juvenil de Láser Radial celebrado en Kiel (Alemania). Días antes, como único representante español, acababa el 15, en el primer Mundial.