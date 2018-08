Joan Cardona, subcampeón mundial juvenil de Finn

El regatista menorquín enrolado en el Real Club Náutico de Palma, Joan Cardona, ha alcanzado este viernes en Kloper, Eslovenia, el subcampeonato del mundo juvenil de la clase olímpica Finn.



La competición arrancó el pasado lunes 27 de agosto con no muy buenas sensaciones para Cardona, que estrenó su casillero con un 11+11. El segundo día de competición se caracterizó por el poco viento y solo se pudo disputar una manga en la que el balear aprovechó para remontar posiciones con un tercero en la prueba del día.



El miércoles marcó el punto de inflexión para Cardona. El regatista menorquín registró unos parciales de 3+1+6 y finalizó la tercera jornada en la segunda posición de la general, puesto que defendió el jueves con un 1+6+2.



El viernes, última día de competición, la inestabilidad del viento, que sopló con escasos siete nudos de fuerza, no permitió que se disputara ninguna manga y Cardona no pudo luchar por la medalla del oro. La victoria fue para Ondrej Teply, que acuñó una ventaja de nueve puntos sobre Cardona.