Nerea Pons, medalla de plata en la Diamond Cup de fitness

Ha comenzado la temporada de competiciones para la joven menorquina Nerea Pons y tras un parón competitivo de siete largos meses ha vuelto al ruedo más motivada que nunca, con dos prometedoras actuaciones. La ‘ciutadellenca’ empezó curso en este 2018 hace dos semanas en un nacional en Alicante, donde se proclamó subcampeona, aunque con cierta decepción consigo misma en cuanto a la puesta en escena, «ya que hacía mucho tiempo que no competía, estaba nerviosa y no me salió todo lo bien que me hubiera gustado».



Y este fin de semana Pons estuvo en el duro internacional de Madrid, la IFBB Diamond Cup 2018, segundo evento internacional que hace en su corta aunque dilatada carrera en el mundo del fisioculturismo. El resultado para Nerea Pons, un éxito; entró en el TOP3, quedando subcampeona en Bikini Júnior y cuarta clasificada en Sénior, ya que al tener 22 años pudo participar en ambas categorías.

En esta parada de la prestigiosa IFBB Diamond Cup 2018 en España, la deportista de Ciutadella reconocía este martes a este diario que no podía estar «más contenta con el resultado, pero sobre todo con lo que más estoy feliz y orgullosa es con lo que disfruté, la comodidad y la felicidad que sentí al estar compitiendo».

