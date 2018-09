Macarella-Son Xoriguer, el reto de 130 valientes

Este domingo la Swim in Menorca 2018 que une Macarella y Son Xoriguer, al sur de Ciutadella, cumplirá cinco años de brazadas y lo hará con 130 nadadores, ampliando la organización este año con diez plazas más, ante la gran demanda de nadadores que quieren participar.

La salida se dará a las 8:30h desde Macarella y les esperan 10 kilómetros a nado, pasando por algunas de las playas más bonitas del sur insular, acabando en Son Xoriguer. La hora de llegada aproximada de los primeros puede ser sobre las 10:40h y, según la Menorca Channel Swimming Association, «este año no hay un favorito claro y estará la cosa reñida», vaticinan, felices por la gran participación. Además, «se espera un día tranquilo en cuanto al tiempo, aunque aún es pronto para un parte definitivo ya que el tiempo está muy cambiante y no se puede confirmar al 100%», avisaban, de cara a una Swim in Menorca que se nadará con o sin neopreno, resultando dos clasificaciones finales para que los nadadores que nadan sin neopreno no tengan desventaja.

Son Xoriguer, debido a los grandes temporales de sur del invierno, «no está muy bien por la gran falta de arena pero se avisará a los nadadores para que tengan cuidado al salir del agua», destacaban, pendientes de ver en este 2018 quiénes suceden en el trono a Toni Pons y Sara Beneyto– con neopreno– y a Andrés Perales y Margalida Genovart.

El sábado se entregarán los dorsales en el ‘briefing’ en el Hotel Macarella y la bióloga marina Sonia Cervia y Tita Llorens darán una pequeña charla sobre la natación de aguas abiertas y su entorno.