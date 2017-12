Un menorquín en el Dakar

«Desde hace años sigo los deportes a motor, como la Fórmula 1, Motos GP y también miraba alguna etapa del Dakar y vídeos de rally. Siempre me ha parecido muy emocionante pero nunca me habría imaginado estar en un equipo del Dakar. Cuando me brindaron la oportunidad me quedé muy sorprendido». Son las primeras palabras de felicidad, para «Es Diari», del menorquín Ignasi Capó, de Ciutadella, al que ya le ha llegado el regalo de Reyes Magos puesto que formará parte del equipo SportDrive Dakar, que entre el 6 y el 15 de enero participará en el prestigioso Dakar, en la categoría UTV (buggy) del rally más seguido y mediático del planeta.

Capó, que reconoce no conocer a nadie de Menorca que haya participado en el Dakar– «y diría que seré el primero de momento»–, explica que, «gracias a casualidades de la vida, me ofrecieron llevar la comunicación de este equipo del Dakar. La idea me entusiasmó desde el principio. Quién me iba a decir a mí que con 24 años formaría parte de un proyecto tan ambicioso e interesante como éste», exclama Capó, que se encuentra trabajando de Copywriter y Community Manager en una agencia de publicidad y marketing en Barcelona.

‘Sin límites’, su eslogan

El ciutadellenc entró a formar parte del veterano SportDrive Dakar a principios de junio y en este momento «todo el equipo ya estaba trabajando en la inminente cita. Ya tenían el coche y habían empezado las modificaciones para prepararlo para el Dakar y ya lo tenemos casi al cien por cien. Preparar el coche para lo que nos espera lleva mucho trabajo y hay que tener en cuenta detalles que si no has corrido nunca en el desierto, como es mi caso, se te pasan por alto y puede ser un desastre. La verdad es que es apasionante ver cómo evoluciona el coche y todos los cambios tienen sus razones», explica Capó, que ya cuenta las horas para el Dakar 2018.

El eslogan del equipo del menorquín, ‘Sin límites’, «refleja al cien por cien la actitud de todos los que formamos SportDrive Dakar y queremos hacer historia consiguiendo ser uno de los tres equipos que pisen el podio en un año en el que la competición cumple 40 años». Además, este año es doblemente especial para el equipo de Ignasi Capó ya que, a parte de ser la 40 edición del Dakar, lo haremos en la nueva categoría del Dakar UTV, con un coche que hemos estado preparando para resistir todas las dificultades que nos encontremos por delante a lo largo del desierto y todo tipo de caminos complicados», detalla.

Capó se encargará principalmente de gestionar las redes sociales del equipo, «para compartir nuestra aventura con los fans del motor y dar visibilidad a los patrocinadores que no ayudan a cumplir el sueño de competir una vez más en tan impresionante competición», comenta, tras muchas reuniones. «Ya de un principio me contaron su historia en el Dakar, divertidas y emocionantes anécdotas– también algunas peligrosas–, cómo se preparaban para este 2018 y su objetivo», en una carrera de más de 9.000 km por Perú, Bolivia y Argentina. «Me metí de lleno en el proyecto. La fuerza, la ambición y el espíritu luchador que transmitían y transmiten cuando hablan de correr el Dakar son envidiables. Los veteranos pilotos, tras más de 20 ediciones participando en este rally, están tan o incluso más emocionados que la primera vez que corrieron». Todo el equipo compagina como puede su trabajo personal, «el que nos da de comer, con la preparación del coche, entrenamiento físico y mental y demás».