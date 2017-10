Vallejo, versión 2018

El ajedrecista de Es Castell, Paco Vallejo, mejor jugador de la historia de España desde hace muchos años, afronta el final de año tras haber renunciado a ir al Europeo de Creta con la Selección Española. «Este año he jugado bajo una presión externa muy grande, he pasado momentos muy difíciles; es un tema que he comentado bastante a nivel privado con mi gente cercana, ha hecho mucho daño a mi ajedrez y a nivel personal también ha sido muy difícil. Pero bueno, supongo que si algo tiene un ajedrecista es saber reponerse y aprender de los errores e intentar enmendarlos en el futuro», razona el menorquín en el portal web especializado, Chess24.

Un Vallejo que, mientras cargas pilas, ya piensa en el 2018. «Este año parece que no habrá Mundial de Blitz y el año pasado estuve mucho por Asia, visité Sri Lanka, Qatar, Emiratos Árabes, Kenia, así que este año pensaba girar hacia el Atlántico y pasar unos meses por Sudamérica; no tengo un plan cerrado totalmente pero seguro que voy a Punta Cana en diciembre al Torneo de Reyes y a Florida en enero, por el medio me gustaría visitar algunos lugares y promocionar también el ajedrez por esas lindas tierras», avanza en Chess24.