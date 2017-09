Francisca Sintes renueva en el Stade Clermontois

La veterana tenista de Ciutadella y monitor en el Club Tennis Ferreries, Francisca Sintes, prolonga un año más su brillante segunda juventud como jugadora en las filas del conjunto francés, Stade Clermontois Tennis Club. De hecho, la menorquina confirmó este viernes a «Es Diari» que ha renovado con la escuadra gala y de esta manera cumplirá ya diez años defendiendo sus colores, siendo fichada en el 2007.

Jugadora determinante estas últimas temporadas con el equipo B del Stade Clermontois francés, la menorquina podría ser requerida ya este próximo mes de noviembre, en el inicio del campeonato 2017-18 del país, para jugar con el primer equipo, en la Primera División de Francia. La misma Sintes explicaba ayer que son cuatro eliminatorias, dos en casa y otras dos fuera, «y me han pedido mi disponibilidad pero aún no sé si me necesitarán. Esta liga es de gran nivel y, de hecho, la número 1 de mi equipo ha llegado a estar la 76 del mundo».