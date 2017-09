Menorca s’obre espai a l’aparador mundial del Trail Running

Menorca i el Camí de Cavalls s’ha ofertat en el marc més important del món de Trail Running, la Ultra Trail Mont Blanc, a la localitat francesa de Chamonix. Fins allà s’hi van desplaçar dos representants de les empreses Elitechip, 40º Nord i Biosport Menorca per coordinar un stand de 9 metres quadrats en el que s’han explicat els encants de l’illa així com de les seves dues principals proves de trail, la Epic Cami de Cavall 360º i la Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls.

Del 29 d’agost a l’1 de setembre, s’ha estat treballant en una promoció específica a un nínxol de públic molt específic explicant primer de tot l’illa de Menorca amb la seva cultura, gastronomia, platges i algunes de les possibilitats d’oferta de turisme actiu, i després les propostes de les dues curses més importants de Trail de l’illa.

La Ultra Trail du Mont Blanc és considerada la prova més important del món, amb més de 8.000 participants a aquesta edició de 2017 en les seves cinc distàncies, i ofereix una fira per on hi van passar unes 50.000 persones a l’edició de 2016. Dins aquesta fira hi ha marques esportives i altres curses.

Per l’estand de Menorca vam apostar per una foto panoràmica de Cavalleria amb corredors passant pel Camí de Cavalls, així com dos vídeos de les diferents curses que s’han estat projectant en una pantalla de 60 polzades. A més, hem estat oferint formatge donat per la Denominació d’Origen Formatge de Menorca així com galetes Quely, productes que van tenir molt bona acollida entre les milers de persones que van passar per l’estand.

Visites

Entre les visites il·lustres que van passar els quatre dies per l’estand van destacar les dels dobles guanyadors de la Compressport Trail Menorca Camí de Cavalls, Antoine Guillon (2016 i 17), qui va fer sots campió de la TDS i Laia Diez (2013 i 2016), Pau Capell, qui va acabar 6è a la UTMB, Juanjo Larrocha, qui va acabar 15è a la UTMB i 3er a la CdC, Tere Nimes, Tòful Castanyer o Pau Bartoló, a més del corredors menorquins Alex Urbina i Ismael Alzina, finishers els dos de la OCC i de la UTMB.

La valoració de les tres empreses, que compten amb el suport del Consell i de Foment del Turisme, és molt positiva «com a primera passa per donar-nos a conèixer a l’aparador més important del món de Trail Running, una aposta ambiciosa i necessària per obrir les nostres proves a nivell internacional i alhora promocionar Menorca dins un segment de mercat on el perfil econòmic de la majoria de participants és mig-alt i alt».