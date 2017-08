Joan Cardona, subcampeón de España en clase Finn

Estreno deportivo notable y esperanzador del regatista de Maó perteneciente al RCN de Palma, Joan Cardona, en su nueva clase Finn. El deportista de Maó, en plena metamorfosis como regatista tras pasarse a esta nueva modalidad de la vela, se proclamó ayer en la localidad de Motril (Granada) nuevo subcampeón de España en la categoría absoluta y primer juvenil español en el Nacional 2017 celebrado toda este fin de semana en aguas andaluzas.

La ausencia prácticamente total de viento ayer lunes obligó a la Real Federación Española de Vela a suspender la última jornada del Campeonato de España Finn 2017 prevista para este lunes y por tanto dar por válidos, de manera definitiva, los últimos resultados obtenidos en la clasificación general absoluta y juvenil del domingo. De esta manera Cardona, en su primera aparición seria en la clase olímpica Finn tras un tiempo en Láser Standard, se erigía en uno de los grandes protagonistas nacionales, dejando claras sus aspiraciones de crecimiento y con los siguientes JJOO de Tokio 2020 en el horizonte.

El regatista catalán, Alejandro Muscat, era quien se proclamaba ayer campeón de España de la clase Finn absoluta en el campeonato celebrado en el Real Club Náutico de Motril, por delante del regatista de Maó. En la general, seis de los diez primeros clasificados del evento serían regatistas de categoría júnior, como el mismo participante de la Isla. «El nivel está creciendo y hay mucha gente joven que viene con fuerza», reconocía Muscat al finalizar, en referencia clara, entre otros, al propio Cardona.

Optimista

El joven talento insular ha ido de menos a más en este Nacional 2017 de Motril y tras mejorar algún aspecto, los dos segundos puestos de la jornada dominical le situaban en el primer y segundo escalón finales en juvenil y absoluto, respectivamente. Una actuación que empieza a confirmar ya el acierto de la ‘Española’ en proponerle al mahonés su paso a Finn.

Sorpresa a medias para el regatista de Maó en Motril con estas dos posiciones de privilegio en el Campeonato de España 2017 de la clase. De hecho, el propio Joan Cardona aseguraba ayer por la tarde a «Es Diari» que, realmente, «no sabía muy bien dónde podía acabar en la clasificación de este Nacional pero sabía que venía navegando bien en los entrenamientos últimamente y llegaba motivado, esperando seguir en la línea de los entrenamientos para sacar un buen resultado», expresaba el representante del RCN de Palma, minutos después de recoger sus galardones ayer en las instalaciones del RCN de Motril.

Un Cardona que, todavía en pleno trabajo de adaptación y puesta a punto en la clase Finn, hablaba de las claves para este prometedor comienzo. Bajo su punto de vista particular, «se trata de un barco parecido al Láser; o sea, que se necesita más peso y por tanto se adapta mejor a mis cualidades» manifestaba Cardona, añadiendo y reconociendo, a posteriori, sus grandes sensaciones, ya de cara al futuro inminente. «Me he sentido muy bien y con ganas de seguir trabajando. No obstante, esto es solo el inicio», aprovechaba para avisar el regatista, cauto a la hora de pronosticar y calibrar sus opciones de futuro.

En pleno análisis para este diario de su bautizo en Finn, el menorquín opina que es «parecido al Láser. También navego solo y tiene una sola vela», avanzándonos que para seguir creciendo, «aún debo mejorar muchas cosas, desde planteamiento de la regata a las salidas, técnica y también conocer mejor el barco, entre muchas más cosas». Mientras tanto, tras dejar claro que esto no ha hecho más que empezar, no oculta Cardona que su gran objetivo final es «llegar a Tokio 2020. Queda mucho camino por recorrer y estoy muy motivado».

En una semana, Joan Cardona empieza el Mundial juvenil en Hungría y seguido, el Mundial absoluto, en el mismo país. «¿Mis retos? Intentaré navegar lo mejor posible y sacar el mejor resultado que pueda optar», dijo, feliz y seguro de seguir en el RCN Palma: «Me apoya en todo en este proyecto y estoy seguro que seguiremos muchos años juntos, sin ellos no estaría aquí», zanja, presentándose en Motril, con estos resultados, como uno de los jóvenes con mejor proyección en esta clase olímpica.