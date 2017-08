Ciutadella, capital del squash

El mejor jugador de squash español de todos los tiempos y todavía en máxima actividad y nivel, Borja Golán, estuvo estos días entrenando en las pistas del Club Gimnàstic Ciutadella. Golán es actualmente campeón de España, desde el 2002– 16 campeonatos a sus espaldas–, y mejor jugador español clasificado en el ranking mundial, como es el PSA, llegando al quinto puesto. Golán estuvo pasando unos días de descanso activo en Menorca y para no perder su forma ni física ni técnica se ejercitó en el gimnasio que regenta Fredo Mallo.

Golán lo hizo durante dos días, demostrando sus increíbles cualidades técnicas y físicas que le han hecho número 1 español durante tanto tiempo, haciendo disfrutar a todos los presentes la oportunidad de presenciar «este impresionante espectáculo. Los asistentes pudimos comprobar cómo situaciones tan complicadas las resolvía con gran aparente facilidad y normalidad; realmente impresionante» destacaba Mallo. La asistencia del jugador en Ciutadella supuso como una llamada de este deporte, «para animar a todos los amantes del squash para la preparación del próximo evento de los IGA en Gibraltar, donde va a ser deporte oficial».

«Conozco a Josep Pons de hace años y me invitó al CGC. El club tiene una gran tradición pero ahora también cuenta con modernas instalaciones, lo cual le da un plus y da gusto entrenar aquí. Agradecer a Mallo por cedernos las instalaciones y tratarnos tan bien», expresaba Golán. «No hay muchas pistas de squash en la Isla por eso no hay mucha gente que juegue pero el nivel es bastante bueno. Tanto Josep Pons como Xisco Pons tienen un buen nivel y fue divertido compartir unas horas con ellos», de un squash que se mantiene y «sube progresivamente en España, vuelve a estar de moda. A nivel mundial está creciendo a un ritmo muy acelerado y se juega en los cinco continentes. Estamos en un buen momento y lo mejor es que sigue creciendo», asegura el campeón.