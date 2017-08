Alberto Contador se retirará tras la disputa de la Vuelta a España

El ciclista español Alberto Contador anunció este lunes que La Vuelta a España, que se disputará del 19 de agosto al 10 de septiembre, será su «última carrera como ciclista profesional».

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el madrileño, de 34 años, confirmó su retirada tras su participación en La Vuelta a España.

«Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa y en mi país», dijo Contador.

El corredor de Pinto, ganador de la ronda española en 2008, 2012 y 2014, se mostró convencido de que serán «tres semanas de ensueño» en las que espera disfrutar del cariño de los aficionados.

«Estoy deseando que llegue», sentenció.