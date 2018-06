Kolarov rescata a Serbia ante una combativa Costa Rica

La selección de Serbia logró imponerse este domingo (0-1) en el partido inaugural del Grupo E a Costa Rica con un golazo de falta de Aleksandar Kolarov y a pesar un posible penalti no pitado sobre Mitrovic al final del partido, logrando sus primeros tres puntos en este Mundial de Rusia 2018 en el Samara Arena.



El partido estuvo marcado por la falta de acierto de cara al gol de ambas selecciones. La diana de Kolarov fue suficiente para que Serbia se llevase los tres puntos, dejando a los de Óscar Ramírez como colistas de grupo y una de las primeras polémicas del Mundial con un posible penalti sobre Aleksandar Mitrovic que no fue señalado.

El equipo dirigido por Mladen Krstajic fue superior en la primera mitad aprovechando su poderío físico con balones largos y centros laterales hacia Mitrovic. Con una defensa muy poblada de los costarricenses, los disparos lejanos de Milinkovic Savic y Kolarov comenzó a ser la alternativa de los serbios.



Sin embargo, Costa Rica logró robar la posesión a Serbia con un Bryan Ruiz más retrasado dando más libertad al lateral izquierdo Calvo, que tuvo la ocasión más clara de los primeros 45 minutos; sin embargo, su disparo se marchó desviado. Por su parte, Keylor Navas también fue esencial en la portería amargando la tarde a los laterales serbios, que no paraban de colgar centros al área sin ningún resultado.



En la segunda mitad se mantuvo el dominio de los 'ticos', pero sin ocasiones claras de peligro. En cambio, el equipo de Krstajic aprovechó sus escasas oportunidades para adelantarse en el marcador y realizar numerosos contraataques llenos de peligro. Fue en el minuto 57 cuando las 'águilas blancas' lograron su gol después de un gran golpeo de falta de Kolarov que se coló por la escuadra.



Este tanto obligó a los de Ramírez a adelantar sus líneas, dejando muchos más espacios a una Serbia que se conformó con el 0-1, suficiente para llevarse los tres puntos. De esta forma, el conjunto serbio se coloca primera de grupo y Costa Rica se queda como colista, a falta de que se juegue este domingo (20.00 horas) el choque entre Brasil y Suiza.