De Gea se justifica: «Es un balón difícil»

David de Gea reconoció su error en el segundo tanto de Portugal ante el disparo de Cristiano Ronaldo, y aseguró que «es un balón difícil», con tranquilidad pese a salir del vestuario cabizbajo, por sentir la «confianza del seleccionador» y todos sus «compañeros».

«Estoy bien, tranquilo. Hemos hecho un buen partido, contento por la reacción del equipo, hemos merecido más. El fútbol es así, te puede pasar. Es un error, solo los que nos ponemos los guantes y salimos al campo sabemos lo difícil que es. Cuento con el apoyo del mister y de mis compañeros. El apoyo que me dan quiero devolverlo en el campo», aseguró en la zona mixta del estadio Fisht de Sochi.

De Gea no piensa que su mal partido ante Portugal, en el que encajó tres tantos, pueda costarle el puesto ante Irán en el segundo partido del Mundial de Rusia 2018.

«El mister está conmigo y todo el equipo. Estoy tranquilo. Es un error que puede pasar a los porteros. Un balón difícil. A seguir entrenando y a hacer las cosas bien en un partido importante ante Irán porque ganando tenemos opciones firmes de pasar», explicó incidiendo en una queja sobre el balón del Mundial que ya dejó hace unos meses.

No se hundirá el portero del Manchester United que recurrió al ejemplo de Diego Costa en la selección y autor de un doblete ante Portugal. «Tengo el claro ejemplo de Diego, al que la gente venia criticando, se decía que no hacia goles y hoy te marca dos. El fútbol es así, hoy fallas eres muy malo, lo haces bien eres muy bueno. Hay que levantarse. Me quedo con la reacción del equipo que ha sido muy buena y hemos merecido ganar», opinó.

Descartó De Gea que haya vivido el día más duro de su carrera. «No lo es, hemos empatado, no hemos perdido. La reacción del equipo ha sido buenísima por los goles. Hemos jugado ante una buena selección como Portugal y nos lo ha puesto difícil, pero ya ha pasado. Nos centramos en Irán».