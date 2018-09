El Penya, muy frágil en defensa

PENYA CIUTADELLA 3

LA SALLE 4

El Penya Ciutadella, en su segundo encuentro consecutivo en su feudo, no pudo lograr el primer triunfo de la temporada. Los chicos de Javi Ogazón mostraron muchas lagunas defensivas que fueron aprovechadas por La Salle. No comenzaron mal los locales, que gozaron de dos claras ocasiones para haberse adelantado en el electrónico. Los visitantes, en su primera llegada, no fallaron. Se aprovecharon de la indecisión de la zaga local en un saque de esquina, para establecer Tortell el 0-1. Reaccionó el Penya y Llonga, desde la frontal con un buen disparo, empató.

Arrancó la segunda parte de la peor manera para los locales. Una jugada personal de Cristian significó el 1-2. Quedaron tocados los de Ciutadella y La Salle gozó de sus mejores momentos para sentenciar el choque. Otro desajuste defensivo habilitó a Francia para anotar el 1-3. De nuevo apareció Cristian para lograr el 1-4. El Penya, con el marcador en contra, se fue arriba pero no conseguía llevar mucho peligro a la portería mallorquina. Un fallo del portero Rivas lo aprovechó Tomás para anotar el 2-4. Los chicos de Ogazón en los diez últimos minutos apretaron y de nuevo Tomás estrechó el resultado anotando el 3-4 definitivo. No hubo tiempo para más y el Penya, precisa mejorar.

MENORCA 1

CIDE 2

El Menorca cosechó su primera derrota de la temporada ante el Cide. Los azulgranas tuvieron más ocasiones pero los visitantes, con dos jugadas de estrategia, se llevaron el triunfo en su visita a Maó.

MALLORCA B 3

SPORTING MAHÓN 0

El Sporting de Mahón no tuvo ninguna opción de puntuar ante el Mallorca B. Los mahoneses solo tuvieron una ocasión clara en un saque de esquina y el meta Marc, con sus intervenciones, evitó que el marcador fuera más abultado.

PEÑA DEPORTIVA 0

AT VILLACARLOS 1

El Villacarlos suma y sigue y se anota el tercer triunfo consecutivo en tres jornadas disputadas. Los chicos de Lluís Vidal, con un gol de Agustí, se conseguían imponer a la Peña Deportiva, uno de los conjuntos favoritos en la lucha por el título balear.