Duros grupos en Champions para Barcelona y Valencia y asequibles para Madrid y Atlético

FC Barcelona y Valencia fueron los peor parados de los equipos españoles en el sorteo de la Liga de Campeones de este jueves en Mónaco, ya que compartirán Grupo B con Tottenham e Inter de Milán y Grupo H con Juventus y Manchester United, mientras que Real Madrid y Atlético de Madrid tuvieron un sorteo benévolo con un rival de enjundia para cada uno como AS Roma y Borussia Dortmund.



El cuadro culé se llevó el 'premio' gordo del Bombo 4, un Inter que convirtió la fase de grupos del Barça en un complicado desafío con poco margen de error para estar en octavos de final. Mientras, el equipo de Marcelino tendrá un duro regreso a la máxima competición continental con uno de los grupos de la muerte que deparó la suerte repartida en el Fórum Grimaldi.



Partiendo como cabeza de series desde el bombo 1, además del Barça, Real Madrid y Atlético tuvieron un sorteo amable. El vigente campeón Real Madrid quedó encuadrado en el Grupo G junto a la AS Roma, CSKA de Moscú y Viktoria Pilsen. El Atlético, con el gran reto alcanzar la final del 1 de junio que se disputará en su estadio del Metropolitano, jugará en el Grupo A por estar en octavos contra Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas.



--COMPOSICIÓN DE GRUPOS:

GRUPO A: ATLÉTICO DE MADRID, Borussia Dortmund, Monaco, Brujas.

GRUPO B: FC BARCELONA, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter de Milán.

GRUPO C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Estrella Roja.

GRUPO D: Lokomotiv de Moscú, Porto, Schalke 04, Galatasaray.

GRUPO E: Bayern de Múnich, Benfica, Ajax, AEK de Atenas.

GRUPO F: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim.

GRUPO G: REAL MADRID, Roma, CSKA Moscú, Viktoria Plzen.

GRUPO H: Juventus, Manchester United, VALENCIA, BSC Young Boys.