Sergi Enrich: "Cada año es más complicada la Primera División"

El delantero de Ciutadella, Sergi Enrich, ya ejerce como capitán de la SD Eibar y tras el mal inicio liguero del conjunto de José Luis Mendilibar- con dos derrotas consetucivas- ha salido para dar la cara y solicitar un voto de confianza después del pobre arranque que está protagonizando el equipo de Ipurua.

El menorquín, que en su cuarto curso en el Eibar ha pasado a formar parte de la capitanía tras las salidas de Dani García y Capa, invitaba este miércoles a equipo y entorno a "estar tranquilos. Confiamos mucho en nuestro equipo, llevamos muchos años haciendo lo mismo. Hay que coger esa confianza que nos va dar las victorias en los partidos”, aseguraba en las redes sociales del club vasco, días antes de enfrentarse este viernes a la Real Sociedad de Jon Bautista. "Queremos limpiar esa imagen que hemos dado en las dos primeras jornadas, decía, en referencia a esta tercera jornada de LaLiga Santander.

El delantero armero ha admitido que cada año es "más complicado luchar en Primera División porque hay más dinero y los equipos se van reforzando más”, pero ha añadido que “tenemos un gran equipo y un míster con el que llevamos muchos años haciendo lo mismo”. El año pasado, recuerda Enrich, "también empezamos mal y terminamos bien. El balance se tiene que hacer a final de temporada”.

Sobre su situación personal en su cuarta temporada en el equipo y siendo uno de los capitanes, ha dicho que “creo que me he ganado el respeto del club y de la afición”. “Creo que he hecho las cosas bien y voy a seguir dándolo todo por esta camiseta. Estoy muy feliz y agradecido de volver a competir después de ocho meses” de ausencia por lesión.