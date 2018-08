Un debut muy exigente

El duodécimo proyecto del Mercadal, son once consecutivos, en la Tercera División, arranca este domingo recibiendo a uno de los grandes aspirantes al título como es la SD Fomentera (11.30 horas) en un duelo con muchas novedades por bando e incógnitas a despejar, sobre todo por parte local.

La era Tóbal Tudurí se pone en marcha de forma oficial con un estreno liguero peliagudo pero que no asusta en el vestuario rojiblanco que cree llegar «bien» al encuentro que le permitirá despejar esos interrogantes que aparecen cada año en la pretemporada del conjunto de Sant Martí. «Lo afrontamos sin saber como estamos, pensamos que llegamos bien pero la incógnita es conocer nuestro nivel competitivo, no hemos jugado ante rivales de Tercera División» señala el técnico mahonés, novato en la categoría a nivel de banquillo que no de jugador tras muchos años en la misma. «Sin haber debutado como técnico, la conozco» asevera Tudurí.

