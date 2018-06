A dos partidos de la gloria

El Sporting de Mahón se apresta a escribir el primer capítulo de la eliminatoria final frente al Murense que conducirá al vencedor a la Tercera División. El polideportivo de Muro será el escenario del encuentro (José Javier Benavent Rodríguez, 17’30 horas), de una cita histórica para ambas entidades que pretenden recuperar, caso de los mallorquines, o estrenar, de los menorquines, su estatus como equipo de la competición balear.

Tras apear a La Unión, sexto clasificado de la Primera Regional Preferente de Mallorca , el Sporting se las verá con el subcampeón en un cruce inesperado, no porque hayan llegado hasta aquí, si no porque ni murers ni menorquines entraban en las quinielas para alcanzar las cotas logradas en sus respectivas competiciones. Con el suculento premio que hay en juego, el Sporting afronta los primeros noventa minutos de la cita con mucha ilusión y desde la incógnita –ya no tanta– por conocer el ADN del adversario para intentar cobrar ventaja cara al duelo de vuelta.

