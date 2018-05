Miquel Bestard: «Rubiales trabaja en un proyecto muy ambicioso»

Miquel Bestard es el nuevo vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Unos días después del nombramiento oficial por parte del presidente Luis Rubiales, el mandatario balear habla de sus proyectos y de los primeros pasos que ya ha dado en el área del fútbol aficionado. Su gran reto es ordenar una de las áreas más voluminosas del fútbol español.

—Tras varios días después de confirmarse su nombramiento, ¿se ha puesto ya manos a la obra?

—Ya me he puesto a trabajar, a hablar con el secretario del comité de fútbol aficionado y ya tenemos perfilado crear una comisión nueva y vamos dando forma a las ideas que tenemos. La nueva Federación tiene que ponerse al día de todo y yo también. Estamos en marcha y el martes se ordenarán los comités. Confío en poder contar con gente de la Isla en este proyecto. No estaré fijo en Madrid, viajaré más que ahora, pero no quiero para nada abandonar Mallorca.

—¿Es uno de sus grandes retos como directivo?

—Es importante, pero mi gran reto fue el primer año en que fui presidente de la Balear. Este nombramiento es una continuidad de todos estos años de trabajo en las Islas y es una responsabilidad grande que asumo con ganas e ilusión.

