Rubén, muy identificado en Sant Martí

El nuevo técnico del CE Mercadal, Tóbal Tudurí, y la comisión deportiva del equipo de Tercera formada con el presidente entrante, Francisco Salord, se han puesto ya manos a la obra para diseñar el futuro Mercadal 2018-19 y, como avanzó el entrenador en este diario, la idea es renovar al grueso del equipo anterior. Y en esta columna vertebral uno de los nombres propios es el de Rubén Carreras, regresado a Menorca el curso pasado tras un año en blanco y un anterior periplo por varios equipos peninsulares.

El delantero se deja querer

Uno de los deseos mayúsculos de Tudurí es que el ariete Rubén Carreras siga en Sant Martí. En este sentido, el de Alaior reconocía este martes a «Es Diari» que las opciones de seguir de rojiblanco están, sin duda. «Evidentemente, me planteo continuar en el Mercadal porque me siento muy bien ahora en Menorca, quiero seguir jugando al fútbol y me gustaría hacerlo lógicamente en la máxima categoría posible», razonaba alto y claro.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 30 de mayo en Kiosko y Más o My News]