El tren del Mercadal pasa por derrotar al Esporles

Con la moral por las nubes pero con los pies en el suelo. Es el sentir que refleja el momento del nuevo Mercadal que quiere darle continuidad a su gran mejoría experimentada desde la llegada de Nan Moll al banco que le está permitiendo ver el horizonte desde una vertiente más positiva que hoy intentará alargar frente al Esporles (12 horas, Pérez Galmés).

Esos seis puntos conseguidos a domicilio y ante rivales de entidad que han enganchado al Mercadal a la liga, no deben condicionar el duelo de hoy; no por derrotar al Platges de Calvià o al Constáncia y competir como se hizo frente al Mallorca B, servirá para que se gane sin sufrir al Esporles. Cero confianzas. Es el mensaje que lanza Nan Moll de cara a este importante partido. «Será tan difícil como los demás por lo que nos jugamos ambos equipos. Si vencemos igualamos a los que marcan el corte por la salvación y ellos caerán en la pelea, por eso pienso que el rival vendrá a ganar. No podemos relajarnos, no tenemos argumentos para confiarnos a sabiendas donde estamos» señala.

Equilibrado

El conjunto que prepara el exfutbolista Andrés Llistó tiene su déficit en el aspecto realizador, solo 23 goles –segundo peor equipo– pero los ha rentabilizado de forma extraordinaria para alcanzar los 36 puntos gracias también a su solidez en retaguardia ya que es el quinto que menos recibe. El guardameta Matías, Gaspar Alemany, Isma Vilaboa o Pedro López, son algunos de sus futbolistas más experimentados del conjunto que juega sus partidos en Son Quint en tanto que Salva Rojas (6) y Álex Gómez (4) representan el peligro cara a gol.

El técnico ciutadellenc habla de un «rival seguro en defensa con dos sobrios centrales, fuerte en la estrategia y con los conceptos claros, pero nosotros debemos realizar nuestro juego y si lo hacemos, estoy convencido de llevarnos los tres puntos».

El mensaje de Moll es claro y positivo, siempre. «Estoy convencidísimo que lo sacaremos adelante, pero que la gente no se confíe por haber ganado estos dos partidos fuera y plantar cara al Mallorca B. Hay que mantener el ciento cincuenta por ciento que damos en cada partido, la relajación no debe existir pues el rival encontrará nuestras debilidades» advierte. Para el duelo frente al Esporles solo tiene las bajas conocidas de Pere y Aleix, ambos por lesión, mientras Izan se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica. Partido clave para el Mercadal para subir al tren de la liga ya que tanto Santanyí como Serverense cayeron derrotados y un triunfo de los rojiblancos les permitiría atraparlos.