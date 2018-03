Guillem Martí, "adaptado y feliz" en Las Maldivas

Guiem Martí es ya uno más en las Islas Maldivas, como integrante de su nuevo equipo, el flamante campeón de la liga, New Radiant, quien el curso 2016-17 entonó el alirón a falta de una jornada, tras vencer al TC Sports Club (3-2). Era el sexto título para el nuevo club del delantero de Es Mercadal, que en apenas unos meses se ha convertido ya en una de las piezas angulares del nuevo proyecto liderato por el ‘míster’ español, Oscar Bruzón.

Martí, sin ir más lejos, este pasado jueves fue determinante en el triunfo 0-1 del New Radint en el estreno del equipo en la AFC Cup 2018, equivalente a la Europa League, en Asia. El propio Martí reconocía ayer a «Es Diari», desde Bangladesh todavía, que, pese a «ganar por la mínima, fuimos bastante superiores, con más ritmo nosotros y ellos, muy físicos», detallaba el insular, que jugó 80 minutos ante el Abahani Limited Dhaka en el estreno copero. A parte de este equipo de Bangladesh, conforman su grupo de Copa otros dos clubes indios. Mientras tanto, desde que Guiem Martí llegara a las Maldivas en otra aventura lejos de España y tras su corto periplo en el Municipal de Sant Martí, en la competición de Primera División asiática, el New Radiant lleva dos partidos frente a equipos fuertes del campeonato, rivales directos, y los han ganado, 3-0 y 1-0. «En cuanto al nivel aquí en las Maldivas diría que hay tres equipos fuertes, con altos presupuestos y buenos jugadores, que se juegan los primeros puestos. Aquí hay jugadores con buena técnica, delgados y con mucho ritmo», señala Guiem, feliz en su entrada en el fútbol asiático, pese a las dudas de inicio. «Es un cambio brusco. Pero contento de poder vivir esta experiencia. Mi adaptación creo que es buena, los compañeros me han recibido muy bien. Hay que adaptarse rápidamente al equipo, al calor, al país y a lo que el entrenador te pide».

