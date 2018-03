El Seagull, líder inasequible para el Sporting (1-3)

SPORTING DE MAHÓN 1

CE SEAGULL 3

Hay ocasiones en las que las distancias entre dos equipos en la tabla clasificatoria no se manifiestan sobre el césped, salvedad que ayer no pudo darse para infortunio del Sporting de Mahón que, pese a sorprender al Seagull en el arranque, tuvo que claudicar ante la tiranía impuesta por el líder que dejó su huella y que vino a Bintaufa con la sensación de saber que se encontraría y haber preparado el encuentro a la perfección.

El equipo de Pau Camón, lastrado ayer por las bajas y sin contar con garantías para mover ficha, se vio superado en el primer tiempo de punta a punta tras la exhibición y voracidad del cuadro badaloní que volteó el marcador en un abrir y cerrar de ojos para encaminar el triunfo al filo del descanso. La mejoría experimentada por el Sporting tras el intervalo le permitió aguantar el marcador y disponer de algunas salidas en ataque que llegaron algo tarde. El equipo de las gavines (Seagull significa gaviota en inglés) voló sobre Maó para certificar su candidatura al título.

Con novedades en el once –Paula de central, Lorena por delante de Laura Ruiz y la presencia de Celia en la medular– motivadas por las ausencias, el Sporting dio el zarpazo en el inicio. Una falta botada por Irene la sacó con dificultades Noe y Clara cabeceó el rechace para abrir el duelo (1’). La escuadra de Jordi Ferrón no se dio por aludida y comenzó a monopolizar el balón para iniciar un nuevo partido pero con el marcador en contra. Con el Sporting aguardando en su parcela, el conjunto catalán movió con criterio el esférico y alternó el toque con los envíos a la espalda que sembraron el desconcierto en la zaga blanquiazul. Carla Martínez, por banda derecha y la irrupción de Mar desde segunda línea, rompieron los esquemas de las menorquinas que se vieron superadas con excesiva facilidad.

El líder golpeó en sus dos primeras llegadas, primero tras una combinación por el centro resuelta por Irina y después con un remate al segundo palo de Pascu tras recuperación y centro de la propia Irina. En ocho minutos, el líder había dejado la momentánea sorpresa en anécdota mientras seguía con su acoso y derribo sobre el portal de Marta para cerrar el choque. El Sporting, superado, intentó encontrar algún resquicio para tener presencia en ataque pero solo dispuso de un tiro de Irene lejano que intentó sorprender a Noe que estaba algo adelantada. A poco para el descanso, la sentencia, en otro balón para la entrada de Carla Martínez quien apuró línea de fondo y pase de la muerte que Lara no desaprovechó.

Mejoría

En vestuarios, el Sporting intentó recomponer el panorama, trabajó para minimizar daños y el Seagull, pese a dominar, ya no tuvo la peligrosidad del primer tiempo; el marcador y el control del balón permitían al equipo de Ferrón darse algún respiro en el plano ofensivo algo más preocupado en no verse sorprendido y comprometer el marcador. Las pupilas de Camón tuvieron mayor presencia en parcela rival, algunas aproximaciones con intención que se perdieron en el último pase pero no por ello dejaron de buscar el gol. En la recta final, un remate fallido de Irene, otro de Celia atajado por Noe y el más diáfano, un envío de Laura Ruiz para Clara cuyo remate lo salvó con una gran mano la meta. Al final, el vuelo imperial del Seagull reinó sobre Bintaufa.