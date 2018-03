Manita del Penya frente a la Unión

PENYA CIUTADELLA 5

UD MAHÓN 1

El derbi que se disputó ayer en Son Marçal fue solventado por el Penya Ciutadella por 5-1. Los mahoneses acudieron a la cita con numerosas bajas, y hasta que no encajaron el tercer gol, los chicos de Lluís Simonet no estuvieron tranquilos. No fue un buen encuentro de fútbol el que disputaron ambos conjuntos. Los locales a pesar de golear a la Unión, no desarrollaron un buen juego. Abrió el marcador Xavi Bosch, tras escaparse el esférico al portero gualdiazul. No tardaron en lograr el empate los visitantes. Un libre directo ejecutado por Yassin sirvió para poner las tablas en el marcador. No duró mucho la alegría al cuadro unionista.

En un nuevo desajuste de la zaga mahonesa, Juanjo de cabeza anotó el 2-1. De nuevo Yassin, de libre directo estuvo cerca de las tablas. El portero Sam despejó a saque de esquina. Antes del descanso el portero Manuel se lesionó, pero por fortuna pudo seguir. Los chicos de José Luís Bahamonde habían acudido a la cita sin guardameta suplente. En la segunda parte pronto llegó la sentencia. Una nueva incursión por la banda sirvió a Ruz para cabecear al fondo de la red logrando el 3-1. Con el tanto anotado por el Penya Ciutadella los mahoneses ya no creyeron en la remontada, y los locales hallaron la tranquilidad necesaria que les daba el marcador. El 4-1 fue obra de Andreu, y Sergi anotó el definitivo 5-1 tras jugada personal.

Otros resultados de Liga Juvenil: