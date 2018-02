El Sporting no puede con el Sant Gabriel (2-0)

CE SANT GABRIEL 2

SPORTING DE MAHÓN 0

El Sporting de Mahón no pudo prolongar la felicidad derivada de su victoria en la semana anterior y cayó derrotado ante el Sant Gabriel. Las jugadoras visitantes no pudieron superar a un rival que se mostró firme en casa y ante los suyos, que no perdonó en cuanto tuvo dos ocasiones claras de gol para anotar el 2-0 final que dejaba los tres puntos en el Ruiz Casado.

La primera mitad comenzó igualada, aunque poco a poco fue cambiando el ritmo del partido con un mayor dominio de las catalanas, que se sentían mucho más cómodas sobre el césped. Por su parte, el Sporting de Mahón no tuvo demasiadas ocasiones de gol y eso fue una de las consecuencias que aprovecharían las azulonas, aunque se llegó al descanso con 0-0 en el marcador.

Ya en la segunda mitad, el partido continuó con la misma filosofía. El Sant Gabriel tenía más el balón y la mayor parte de las oportunidades para adelantarse, aunque no fue hasta el minuto 74 de partido cuando Manau aprovecharía una acción ofensiva para hacer el primero. Un gol que llegaba en el último tramo del partido y que cayó como un jarro de agua fría sobre las menorquinas.

Tras ello, el Sporting de Mahón intentó la igualada en alguna otra ocasión al borde del área, pero la suerte y el acierto no estaba de parte de las visitantes. En cambio, el Sant Gabriel se encargó de sentenciar el partido a poco más de cinco minutos para el final. En el 85´ anotaron el 2-0 definitivo por medio de Paula Sánchez, que no lo pensó dos veces y envió el balón al fondo de la red, para desactivar las escasas esperanzas sportinguistas de intentar el empate. Con este resultado, las locales suman una importante victoria en la competición, mientras que el conjunto mahonés sigue con su mala racha de derrotas lejos de la Isla y sin poder huir de la zona de descenso. Ayer, tras aguantar con mérito durante más de setenta minutos, volvió a regresar de vacío (2-0).