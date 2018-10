El Alaior resiste y se instala en la cima

CE FERRERIES 0

CE ALAIOR 0

El Alaior de Pedro Pallicer de momento es la sorpresa de la Copa. Son líderes al aprovechar los tropiezos de Sami y Sporting.Los albinegros sacaron un punto de oro en su visita a Sant Bartomeu, a pesar que, desde el minuto 37, jugaron con un jugador menos por la expulsión de Pere, por protestar una dura falta que recibió su compañero Viroll. Fue un partido con pocas ocasiones de gol por ambos bandos. Los azulgranas solo tuvieron una aproximación con peligro a la portería de Melià. Con un hombre menos, el Alaior se defendió con orden, y se llegó al descanso con el resultado inicial. En la segunda parte, los hombres de Iván Mercadal intentaron acercarse con peligro al área rival, pero la defensa albinegra, muy bien dispuesta sobre el rectángulo de juego, abortó cualquier ocasión del Ferreries.

Movieron el banquillo ambos técnicos. Los azulgranas para buscar recursos para desestabilizar la zaga visitante, mientras que los visitantes dieron entrada a jugadores de refresco para salvaguardar el punto que a la postre le dió el liderato. La última aproximación fue albinegra. La tuvo Sito, pero entre el meta y el travesaño evitaron el gol.

PENYA CIUTADELLA 3

UE SAMI 0

Llegaba el Sami a Son Marçal como invicto, y fue totalmente superado por el Penya Ciutadella. Los azulados fueron en todo momento superiores a los hombres de Raül Capó que ayer no tuvieron su día. Antes del primer tanto, los locales tuvieron tres claras ocasiones para haberse adelantado en el marcado. Al filo del descanso de falta directa, Pau anotó el 1-0. No cambió el decorado en la segunda parte, y los hombres de Lluís Simonet siguieron mandando. Nico, otro ex del Sami, como Pau anotó el 2-0. Cerró el primer triunfo del Penya Tóbal anotando el definitivo 3-0.

CCE SANT LLUÍS 3

CD MIGJORN 4

El Migjorn con el triunfo conseguido ayer ante el Sant Lluís se mete de lleno en la lucha para entrar en las Semifinales de Copa. Los hombres de Santi Orasio pronto se adelantaron en el marcador. Un pase de Llonga fue aprovechado por Sabater, para anotar el 0-1. Los locales también apretaban, pero de nuevo otra asisténcia de Llonga, esta vez a Juanfran, significó el 0-2. Antes del descanso, Zurbano de penalti recortó diferencias. Los verdiblancos con el marcador a favor no se encerraron, y Juanfran, tuvo una buena ocasión para haber incrementado la renta. En el minuto 79, parecía que llegaba la sentencia. Una vaselina de Llonga supuso el 1-3. Siguieron insistiendo los hombre de Pere Vadell, y se metieron de lleno en el duelo en el tramo final. Un gran disparo del recién incorporado Andreu llevó la emoción a Ses Caneletes. 2-3, a falta de tres minutos para la conclusión. Un penalti esta vez a favor del Migjorn, muy protestado por los locales, lo transformó Juanfran, anotando el 2-4. No se rindió el Sant Lluís, y en el tiempo extra volvió a reducir diferencias. Un error del portero Chelus, fue aprovechado por Zurbano, para anotar el 3-4 definitivo. Los locales se alejan por la lucha de las semifinales.

AT CIUTADELLA 2

SPORTING DE MAHÓN 2

Plantó cara el Atlètic al campeón liguero de la pasada jornada. Fue un duelo donde los disparos al palo tuvieron protagonismo. Dos por parte bermellona, y tres por parte visitante. Se adelantó el Sporting con gol de Iván Durán, y el Atlètic no bajó los brazos, y en la segunda parte volteó el electrónico, con goles de Natxo Pons y Lluís. Un claro penalti ejecutado por Iván Durán, permitió a los mahoneses salvar un punto.