Mercadal, obligados a ganar

El CE Mercadal recibe esta tarde a las 16:30 horas en Las Arenas de Fornells al Ferriolense. Despedirse del campo que ha acogido al cuadro rojiblanco debido a las obras del cambio de superficie de Sant Martí, sería un gran alegría para los hombres de Tóbal Tudurí. Enfrente tendrán a un clásico de la categoría, como es el Ferriolense. Para el duelo el Mercadal recupera al defensa Biel Villalonga, y serán baja Robert que aún no esta recuperado, y Guiem Martí por molestías físicas. Transcurridas siete jornadas ligueras el bagaje del Mercadal no es el esperado. Los rojiblancos solo llevan en su zurrón dos puntos de veinte y uno posibles. Tanto desde el club y la plantilla no tildan de el encuentro como una final, pero en caso de no sumar los tres puntos, la situación del colectivo local ya sería preocupante.

Uno de los baluartes de la plantilla que dirige Tóbal Tudurí es Elliot Galán. El delantero es consciente de la importancia del choque de esta tarde ante el Ferriolense, pero descarta que sea un partido definitivo. El punta se encuentra animado de cara al partido de esta tarde, y apunta que «después del encuentro ante el Mallorca B, que fue duro perderlo como sucedio, veo al equipo que salió muy reforzado, y que podemos plantar cara a cualquier rival de la categoría». Elliot eso sí, asevera que «sin trabajo y sacrificio no podemos ni empatar, ni ganar a nadie en esta Tercera División de esta temporada». Del rival, el Ferriolense, el punta rojiblanco explica que «es un conjunto fuerte, y como he dicho antes, sin sacrificio no ganaremos a nadie. En los entrenos trabajamos a tope, y estoy seguro que ya en este partido saldrán los frutos». Respecto al cariz del duelo ante los mallorquines, Elliot es muy claro y descarta que «sea una final, quedan muchos puntos en juego, pero también no hay excusas para no ganar. No nos pasa por la cabeza no lograr los tres puntos hoy, y empezar a revertir la mala dinámica».

