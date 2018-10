El Mercadal no remonta el vuelo

Aaron Vidal tras un parón de cuatro temporadas ha regresado al fútbol. El guardameta de Ciutadella aceptó el reto propuesto por Tóbal Tudurí, y se ha convertido de momento como titular bajos los palos en el CE Mercadal.

El conjunto no ha comenzado con buen pie esta campaña en Tercera División, y de momento tras siete jornadas disputadas, aún no ha logrado ningún triunfo –dos empates, su botín. A pesar del mal inicio liguero, Aaron está rindiendo a un buen nivel en la portería rojiblanca. En el último encuentro disputado (J7), los hombres de Tóbal Tudurí cayeron de forma dolorosa ante todo un Mallorca B. Los mercadelencs se imponían al potente filial mallorquinista por 1-2, y en los cinco últimos minutos de encuentro vieron como los bermellones daban la vuelta al marcador.

Este sábado –de nuevo en el campo de Las Arenas de Fornells–, los hombres de Tóbal Tudurí reciben al Ferriolense con la obligación y necesidad de ganar para empezar a escalar posiciones, y aparcar cualquier conato de crisis. Aaron Vidal atendió a este diario y es feliz de poder volver a disfrutar del fútbol. El guardameta explicó que habló «con Tóbal Tudurí en verano, que fue mi entrenador tres años cuando era juvenil en el Penya Ciutadella, me habló de que jugadores habría en la plantilla, con varios ex compañeros míos, y me apetecía volver a jugar, tras cuatro temporadas en las que no pude por motivos personales». «Había estado fuera de la Isla y ese el principal motivo por haber aparcado el fútbol», sigue Aaron en relación a su regreso al verde.

