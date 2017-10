Otro golpe al Mercadal

Los finales de partido siguen castigando de forma lastimosa al Mercadal que vio como ayer se le escapó un punto –otro más– a tres minutos de la conclusión del tiempo reglamentario. La falta de acierto volvió a ser fundamental para que el equipo de Julián Calzada no sumara en un partido con un tiempo para cada equipo. El Esporles sacó un enorme dividendo a una acción embarullada tras un centro lateral y se llevó el triunfo cuando peor lo estaba pasando. Los de Andreu Llistó fueron mejores en el arranque pero tras el descanso, los menorquines reaccionaron y manejaron el duelo aunque su falta de puntería les pasó, otra vez, factura.

El Esporles fue el equipo previsto en la primera parte. Intenso, bien colocado y con llegadas peligrosas sobre el portal de Pozo y también en situaciones de estrategia. El Mercadal, superado, gozó de una buena y única ocasión con una vaselina de Ramón que se perdió fuera. Lo mejor para los de Calzada, llegar con el marcador inicial al intermedio.

En la reanudación, los de Sant Martí dieron un paso al frente, se apropiaron del balón y tomaron el mando del partido comenzando a generar aproximaciones. Un error de la zaga habilitó a Guiem que no estuvo acertado en el mano a mano frente a Noel sacando un defensa su remate. Insistió el Mercadal pero sus claras llegadas, algunas en superioridad, no encontraron la finalización adecuada. El Esporles no renunció al ataque y gozó de un par de disparos desde la frontal. En la recta final llegó el afortunado gol de Enric y aún así, el Mercadal tuvo dos remates, uno de Guiem y otro de Raúl Villalonga tras pase de Aleix, para empatar.