Es hora de volver a ganar

La derrota frente al Petra ha levantado la preocupación en el seno del Mercadal que ve como las urgencias hacen acto de aparición. Las derrotas ante rivales de su liga dejan al equipo rojiblanco en una difícil tesitura, sobre todo, por el calendario que se avecina. Es la octava jornada liguera y el triunfo este sábado frente al Platges de Calvià (Jiménez Yustos, 16 horas) es imprescindible para el equipo de Julián Calzada, no solo por la relevancia de los puntos a sumar sino para quebrar esta dinámica negativa que sirva para rearmar de moral al plantel. Es hora de volver a vencer.

José Enrich, pilar básico en el esquema mercadalenc y una de las voces autorizadas del colectivo de Sant Martí no muestra excesiva preocupación por el momento del equipo. «Por la situación en las que nos encontramos, que es complicada, la plantilla no está desanimada ni mucho menos, somos una piña». La realidad es que el Mercadal ostenta el farolillo rojo con solo tres puntos producto de la victoria sobre el Santanyí. Para el experimentado futbolista el problema radica en «que no puntuamos, tenemos pequeños errores, bien en defensa o en ataque, incluso alguna decisión arbitral contraria, que nos ha condenado, pero el equipo está entrenando bien y seguro que los resultados llegarán».





