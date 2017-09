El Mercadal cae y se queda como colista

Un tanto del veteranísimo Toni Salas otorgó la primera victoria al Petra que le sirvió para traspasar el farolillo rojo de la tabla al Mercadal en un partido equilibrado, físico e intenso pero con escasas ocasiones de gol.



Ambos conjuntos trabajaron en cuestiones defensivas para frenar al oponente de ahí que el peligro apenas rondara ambas metas. Los menorquines, que este sábado vistieron de amarillo, no levantan cabeza y encadenan cuatro derrotas consecutivas, las dos últimas sin ver meta contraria.



Las necesidades aparecen ya en un equipo que no encuentra la tecla para sumar resultados positivos.





