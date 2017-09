El Petra, en el punto de mira

Solo han transcurrido seis jornadas y al Mercadal no le salen las cuentas. Cinco derrotas, tres de ellas consecutivas, han llevado al equipo a la zona caliente de la tabla aunque ello no implica que en el vestuario de Sant Martí se pierda el sosiego. No es momento de lamentaciones y sí de dar un golpe, de reaccionar para atajar esta pequeña herida. Un novel en la categoría, el Petra (García Ferrer) se presenta como el apósito indicado para que el grupo de Julián Calzada cicatrice esa brecha.

Pese a que los números no son positivos, el técnico destila tranquilidad por los cuatro costados sabiendo que es el mensaje que hay que lanzar y para nada habla de partido de necesidades ni urgencias. «No lo creo, es otro partido más aunque es cierto que tenemos que sumar puntos. Esto es una carrera de fondo y quedan todavía 32 jornadas por delante». Cuestionado por el momento del grupo, la preocupación que anida en el madrileño es «encontrar la constancia en el juego. Tenemos altibajos en los partidos que nos condenan, estos bajones no te los puedes permitir en una liga tan igualada. Hay que ser más regulares y contundentes» señala.





