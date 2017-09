La directiva del Mercadal «confía en Julián, ahora y toda la temporada»

El presidente del Mercadal, Pablo Prieto, ante el primer atisbo de preocupación que asoma en el horizonte del equipo rojiblanco, acota cualquier margen para la discusión en torno al técnico, Julián Calzada. «Tiene la confianza de la directiva, ahora y para toda la temporada; está muy motivado, al igual que todo el equipo», anota el dirigente, para el que no caben vacilaciones en torno a la labor del entrenador, además de evocar su trayecto como dirigente en ese sentido. «Nunca he apostado por un cambio con el año empezado».

«El equipo ha cambiado mucho respecto al año pasado, necesita acoplarse, definir el ‘once’... el refuerzo de Guiem Martí ha sido importante, pero lleva tiempo sin competir, Aleix también lo será pero no pudo estar... estoy convencido de que iremos a más», analiza el dirigente, que alude asimismo a otras «bajas y problemas laborales de algún jugador para poder entrenar» como explicación, «junto a la falta de una pretemporada normal, que en realidad el inicio de liga es nuestra pretemporada», indica, a las dificultades que está encontrando, especialmente desde una óptica resultadista, el conjunto de Sant Martí en el primer tramo de liga. De hecho, a Prieto le salen las cuentas. Y de largo. «La temporada está empezando, quedan 96 puntos, y me basta con que de aquí al final de liga hagamos 40. Lo importante es que el equipo vaya cogiendo confianza. He visto buenos ratos de fútbol en varios partidos, viene más gente al campo... lo resultados llegarán, seguro, tenemos equipo», confía Prieto, que quizá echa en falta los puntos ante «Alcúdia y Santa Catalina, pero veo bien al equipo».

Petra y Platges, rivales inmediatos contra los que «habrá que sumar» antes de un tramo más sinuoso (Mallorca B, Constància, Esporles, Ibiza...), que Prieto relativiza. «El Mallorca B, sí, pero Ibiza o Constància ya veremos, son más irregulares», concluye un «nada preocupado» Pablo Prieto.