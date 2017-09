Bautizo en el Camp Nou

Ya en los primeros compases Sergi Enrich impuso el suspense en el Camp Nou cuando el delantero desperdició un claro mano a mano frente a Ter Stegen; su fría definición favoreció al portero azulgrana, quien posteriormente ya no pudo para el 3-1 del ‘ciutadellenc’, tras una buena jugada colectiva. Pese al abultado 6-1 final, este gol de Enrich pasará ya a la historia por ser el primero que anota un menorquín al Barça en el coliseo azulgrana.

Una diana que además de ser histórica para el fútbol menorquín, es el primer tanto del armero en esta Liga, tras salir de su larga lesión. «Sé que es un gol histórico para Menorca y que ya quedará para siempre en la historia. Además, se hizo realidad un sueño para mí de marcar en el Camp Nou. La lástima es que sirviera de poco», exclamaba ayer, en tono agridulce, Enrich a «Es Diari». Para el ariete es un doble orgullo, «ya que mi familia siempre ha sido ‘culé’ y de pequeño siempre miraba el Barça por TV. Estoy muy orgulloso y espero que no sea el último», decía, ambicioso.

Primer tanto en la Liga

Tan luchador y ganador como siempre, lamentaba Enrich que el gol «desgraciadamente sirviera para poco. Sabíamos que era muy difícil jugar ante el Barça y un Messi, para mí, un extraterrestre. Marcar ahí siempre ilusiona e insisto, me supo mal que no sirviera al final».

El delantero de Ciutadella está muy tranquilo por no haber marcado hasta ahora, recordando su lesión de Austria. «Trabajo como siempre pero si físicamente no estoy bien se me nota pero el ‘míster’ confía ciegamente en mí y seguiré en la línea de ayudar al equipo y si encima marco, mucho mejor». Y es que Enrich empezó «fuerte la pretemporada, con ritmo y marcando. La lesión me paró semanas y coger el ritmo es difícil pero ya estoy a tope y de cada vez mejor».

Finalmente, ya en cuanto al flojo inicio del Eibar esta temporada, Enrich llama a la calma. «Hemos tenido y padecemos aún lesiones de hombres muy importantes pero tenemos amplitud de equipo e iremos a más seguro». Encima, para el insular, «de cada año LaLiga es más dura y sabemos que si hacemos las cosas bien no debemos sufrir por salvarnos; de lo contrario, podríamos sufrir».